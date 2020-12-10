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СМИ: небольшой самолет исчез с радаров в Боснии и Герцеговине

На борту находились два человека

БЕЛГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Небольшой самолет с двумя людьми на борту исчез с радаров в воздушном пространстве Боснии и Герцеговины. Об этом сообщило в четверг агентство СРНА.

По данным информагентства, самолет перевозил вакцины для животных по маршруту Велика-Кладуша - Баня-Лука, на борту находились два человека - пилот и оператор. Об исчезновении самолета с радаров было сообщено в полицию в 14:10 по местному времени (16:10 мск).

В настоящий момент поиски самолета в труднодоступной горной местности ведут полиция, спасатели и альпинисты. Из-за сильного тумана пришлось приостановить участие в поисках вертолетов.

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Босния и Герцеговина
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