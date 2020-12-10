В Подмосковье при пожарах в 2020 году погибли 15 детей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. ГУ МЧС РФ по Московской области отмечает снижение числа погибших при пожарах детей в регионе в 2020 году. Такие данные ТАСС в четверг привели в пресс-службе главка.

"По данным Главного управления МЧС России по Московской области, в регионе наблюдается сокращение количества жертв пожаров среди несовершеннолетних. В 2020 году произошло 11 пожаров, в результате которых погибли 15 детей против 20 погибших в 2019 году", - сказали в ведомстве.

По статистике, приведенной в МЧС, чаще всего гибнут оставшиеся без присмотра дети до 7 лет, более старшие дети - реже. Основной причиной возникновения таких пожаров называют неосторожное обращение с огнем и детские шалости.

В канун новогодних праздников, во время которых по статистике количество возгораний возрастает вдове, МЧС усилило профилактику среди детей и взрослых. Впереди новогодние и рождественские каникулы - праздничный период, когда количество пожаров в среднем увеличивается в два раза. "Населению разъясняются требования пожарной безопасности, сотрудники МЧС напоминают о правилах использования пиротехнических изделий и гирлянд, а также о мерах безопасности при посещении праздничных мероприятий. Особое внимание уделяется профилактике детской гибели на пожарах", - добавили в главке.