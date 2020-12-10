Опасных и ядовитых веществ и материалов в Научном центре ФМБА в Красногорске не было

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Опасные и ядовитые вещества и материалы не хранились в здании лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красногорске, где произошел пожар, пострадавших нет. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"В охваченном здании лаборатории Научного центра ФМБА опасных и ядовитых веществ и материалов не хранилось. В данный момент информация о пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в экстренных службах, очаг пожара находился на втором этаже. "Огонь по деревянным перекрытиям распространился на кровлю и частично на первый этаж", - сказал собеседник агентства. Пожар полностью охватил кровлю, произошло ее обрушение.

Информация о пожаре в здании лаборатории ФМБА в Красногорске поступила вечером в четверг. К моменту прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление. Отмечалось, что угрозы распространения пожара на соседние строения нет. По данным ГУ МЧС по Московской области, площадь пожара составляет 200 кв. м.

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