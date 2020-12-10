Пожар в Научном центре ФМБА локализован

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Пожар в здании лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в подмосковном Красногорске локализован на площади 200 кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 20:47 мск объявлена локализация пожара", - сказал собеседник агентства. Пострадавших в результате пожара нет.

"Жертв нет", - сообщили в пресс-службе ФМБА.

Информация о пожаре в здании лаборатории ФМБА в Красногорске поступила вечером в четверг. К моменту прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление. Отмечалось, что угрозы распространения пожара на соседние строения нет.

При этом источник ТАСС пояснил, что очаг пожара находился на втором этаже. Огонь по деревянным перекрытиям распространился на кровлю и частично на первый этаж. Пожар полностью охватил кровлю, произошло ее обрушение. В охваченном здании лаборатории Научного центра ФМБА опасных и ядовитых веществ и материалов не хранилось, однако там были подопытные крысы и хозяйственный инвентарь.

"Внутри находился хозяйственный инвентарь и клетки с подопытными крысами. По всей видимости, они погибли", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (21:00 мск) - добавлены подробности по тексту.