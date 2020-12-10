Присяжные оправдали двух врачей по делу о смерти младенца в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт исполняющей обязанности главного врача родильного дома номер 4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Подсудимые Белая, Сушкевич объявляются [присяжными] оправданными", - огласил вердикт судья Сергей Капранов.

Перед оглашением вердикта, после основного этапа обсуждения, присяжные более 10 раз отправлялись в совещательную комнату и возвращались в зал суда, поскольку у них возникли трудности с ответом на один из поставленных судом вопросов и заполнением опросного листа. Первый опросный лист из-за большого количества исправлений был признан недействительным, им пришлось заполнять новый.

Теперь, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, судебное разбирательство продолжится с участием сторон, но без присяжных. Сторонам и суду предстоит исследовать и обсудить лишь вопросы, связанные с разрешением гражданского иска, если таковой заявлен, распределением судебных издержек, вещественными доказательствами. В ближайшие дни суд на основании вердикта огласит оправдательный приговор подсудимым.