В лаборатории ФМБА, где произошел пожар, не разрабатывали вакцину от COVID-19

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Лаборатория Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в подмосковном Красногорске, где в четверг вечером произошел пожар, не занималась разработкой вакцин и лекарств против коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФМБА.

"Данная лаборатория не связана с разработкой вакцин и препаратов от новой коронавирусной инфекции. Опасных и ядовитых веществ в здании не было. Персонала и современного оборудования в здании не было. Ущерб будет минимальным", - говорится в сообщении.

По факту возгорания инициировано и проводится экспертное расследование.

Вечером в четверг в лаборатории ФМБА в Красногорске произошел пожар на площади 200 кв. метров. Очаг пожара находился на втором этаже. Огонь по деревянным перекрытиям распространился на кровлю и частично на первый этаж. Пожар полностью охватил кровлю, произошло ее обрушение. Сейчас возгорание локализовано.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, в лаборатории не хранились опасные и ядовитые вещества и материалы. Но внутри находился хозяйственный инвентарь и клетки с подопытными крысами. Вероятно, они погибли.