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Прокуратура проводит проверку по факту пожара в лаборатории ФМБА в Подмосковье

Пострадавших нет

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Подмосковная прокуратура проводит проверку по факту пожара в лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России. Проверка проводится на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности", - сообщили в надзорном ведомстве.

Вечером в четверг в лаборатории ФМБА в Красногорске произошел пожар на площади 200 кв. м. Очаг пожара находился на втором этаже. Огонь по деревянным перекрытиям распространился на кровлю и частично на первый этаж. Пожар полностью охватил кровлю, произошло ее обрушение. Сейчас возгорание локализовано.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, в лаборатории не хранились опасные и ядовитые вещества и материалы. Но внутри находился хозяйственный инвентарь и клетки с подопытными крысами. Вероятно, они погибли.

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Россия
В Научном центре ФМБА в Красногорске ликвидировали открытое горение
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