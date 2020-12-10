Прокуратура Москвы начала проверку по заявлению девочки о ее избиении в семье

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Москвы проводит проверку после заявления девочки о ее избиении родным дядей. Об этом ТАСС сообщила в четверг руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

8 декабря работники образовательно учреждения обнаружили у десятилетней девочки телесные повреждения. "Со слов ребенка, с февраля 2020 года к ней применял насилие 35-летний брат матери, проживающий с ними в квартире на Рублевском шоссе. По данному факту Кунцевская межрайонная прокуратура проводит проверку", - сказала Нефедова.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям матери по исполнению родительских обязанностей по воспитанию и заботе о ребенке.