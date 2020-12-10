Короткое замыкание могло стать причиной пожара в Научном центре ФМБА в Красногорске

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Короткое замыкание могло привести к пожару в здании лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красногорске. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, причиной пожара в лаборатории ФМБА стало короткое замыкание электропроводки, что изначально вызвало сильное задымление. Само здание старое, оно было построено в 1938 году", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что проверяется и версия нарушения техники пожарной безопасности.

По информации источника, при пожаре сгорели до 500 подопытных крыс и мышей. "По предварительным данным, в лаборатории находилось до 500 подопытных крыс и мышей. В результате пожара они все погибли", - заявил источник. Он добавил, что грызуны были в клетках, расположенных на стеллажах.

Пожар лаборатории начался в четверг вечером. К моменту прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление на первом этаже. Пожар удалось локализовать в 20:47 мск на площади 200 кв. метров, в 22:00 ликвидировали открытое горение. Опасных и ядовитых веществ в здании не было. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в лаборатории находился инвентарь и клетки с подопытными крысами, но в ФМБА заявили, что животных в здании не было.

В новость были внесены изменения (23:50 мск) - добавлена информация источника о погибших крысах