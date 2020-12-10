На северо-востоке Мексики произошли два взрыва на НПЗ

МЕХИКО, 10 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере два взрыва прогремели в четверг на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в муниципалитете Кадерейта в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики, несколько рабочих пострадали. Об этом сообщил у себя в Twitter губернатор региона Хайме Родригес Кальдерон.

"Спасательная служба проинформировала меня о том, что два взрыва из-за скопления газа были зарегистрированы на НПЗ в Кадерейте, - говорится в записи. - Мне доложили, что легкие травмы получили пять человек, которых уже везут в больницу [государственной нефтегазовой компании] Pemex, чтобы оказать им помощь".

В настоящее время ситуация на предприятии находится под контролем.