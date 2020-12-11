СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка и женщины при пожаре в Москве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с гибелью женщины и ребенка в квартире жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности")", - сказала она.

По данным СК, вечером 10 декабря в квартире одного из жилых домов на Керченской улице произошло возгорание. Пожарным удалось вывести из квартиры женщину и ее трехлетнего ребенка, но, несмотря на все усилия врачей, они погибли.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве, в квартире загорелись личные вещи и мебель. Площадь пожара составила 4 кв. м.