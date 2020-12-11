В Челябинской области произошел крупный пожар в доме с автомастерской

ТАСС, 11 декабря. Пожар в трехэтажном частном жилом доме произошел в Миассе Челябинской области на площади 1,4 тыс. кв. м. Один человек погиб, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Учитывая сложность объекта, был объявлен повышенный номер сложности пожара, что позволило привлечь дополнительные силы. Эти меры позволили локализовать, а в 23:54 местного времени (21:54 мск 10 декабря) ликвидировать открытое горение на площади 1 440 кв. м. В результате происшествия погиб хозяин дома, мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общая площадь дома составляет более 4 тыс. кв. м, на первом этаже располагалась автомастерская. В тушении пожара участвовали 63 человека и 14 единиц техники. По данным МЧС, предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при электрогазосварочных работах.