Двух жителей Приморья приговорили к лишению свободы за поджог ресторана

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Суд в Приморском крае приговорил двух жителей региона к семи и полутора годам лишения свободы за поджог ресторана с ущербом в 36 млн рублей. Об этом в пятницу сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления, суд назначил подстрекателю по совокупности преступлений семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, исполнителю поджога - год, шесть месяцев и 20 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, в декабре 2018 года один из участников преступления подкупил своего знакомого за 10 тыс. рублей для поджога ресторана. "Мужчина в ночное время поджег ресторан, после чего скрылся с места преступления. Преступными действиями злоумышленников собственнику и арендатору здания причинен ущерб на общую сумму более 36 млн рублей", - уточняется в сообщении.

После происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Подстрекательство и пособничество в совершении преступления, умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога с причинением значительного ущерба". Также у подсудимых изъяли наркотики и нелегальное оружие.

Суд также взыскал с осужденных причиненный ущерб за пожар.