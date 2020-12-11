В Советской Гавани осудили директора школы из-за травмирования ребенка во время тайфуна

ХАБАРОВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил условное наказание директору школы в Советской Гавани, ученица которой получила травмы из-за сорванной ветром крыши. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении. Директора школы №1 признали виновной по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

Сильный тайфун обрушился на город Советская Гавань в начале сентября 2018 года. Тогда там повалило сотни деревьев, сорвало кровли со зданий ряда социальных объектов, вводился режим ЧС. Из-за непогоды директор школы отменила занятия, но не организовала безопасное нахождение детей в здании, пока их не заберут родители. Две девочки в итоге вышли во двор школы, где на одну из них упали сорванные сильным ветром фрагменты крыши. "В результате происшествия 12-летняя ученица получила травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.