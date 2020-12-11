На юго-востоке Казахстана произошло землетрясение

НУР-СУЛТАН, 11 декабря. /ТАСС/. Сеть сейсмических станций Казахстана зафиксировала в пятницу землетрясение магнитудой 4,3 на территории Алма-Атинской области. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки министерства образования и науки республики.

По ее данным, подземный толчок был зафиксирован в 04:05 по местному времени (01:05 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 79 км на северо-восток от Алма-Аты на территории Казахстана. Очаг залегал на глубине 15 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Сведений об ощутимости нет.