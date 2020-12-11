На Кубани мужчина убил сожительницу и ее девятилетнего брата

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Жителя Армавира подозревают в убийстве сожительницы и ее брата на почве ревности, следственные органы региона возбудили уголовное дело, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю. Полиция ведет его розыск.

В ночь на пятницу в одном из местных Telegram-каналов появилось видеообращение мужчины, а также фотографии двух трупов, один из которых ребенок. В видеообращении мужчина признался в убийстве девушки и ее брата на почве ревности. После этого он заявил, что уедет и покончит с собой.

"В отношении 32-летнего жителя Армавира возбуждено уголовное дело, он подозревается в убийстве 26-летней сожительницы и ее девятилетнего брата (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, между подозреваемым и сожительницей произошел конфликт на почве ревности, злоумышленник нанес оппонентке множество ударов в область головы", - говорится в сообщении ведомства. Затем мужчина поехал в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где, по версии следствия, убил брата погибшей, после чего он доехал до поселка Джубга Туапсинского района и оставил свой автомобиль возле моря.

Как сообщили в свою очередь в полиции, ведется розыск подозреваемого.