Сын погибшего в ДТП с Ефремовым требует от актера 300 тыс. рублей за судебные издержки

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сын погибшего в автоаварии с артистом РФ Михаилом Ефремовым Виталий Захаров потребовал от него 300 тыс. рублей компенсации за судебные издержки. Об этом ТАСС рассказал представитель потерпевшего Сергей Аверцев.

"Мы отправили по почте иск с требованием о компенсации судебных издержек на 300 тыс. рублей в отношении Ефремова. Мы заявили этот иск в рамках уголовного дела, поэтому наше исковое заявление отправлено в Пресненский суд Москвы", - сказал он. По словам Аверцева, если в рамках уголовного производства заявление рассмотрено не будет, Захаров подаст аналогичный иск в порядке гражданского судопроизводства. "Пока мы ждем, какое решение примут в Пресненском суде", - заключил он.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания Ефремову до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. Артист выплатил каждому потерпевшему по 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.