В Москве ищут пропавший после передачи в лизинг Bentley

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы начали проверку после поступления информации о пропаже автомобиля Bentley стоимостью более 25 млн рублей, переданного в пользование по договору лизинга. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"10 декабря в полицию обратился генеральный директор компании, сообщивший о том, что на основании договора лизинга летом текущего года на территории Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити" передал в пользование 45-летнему москвичу легковой автомобиль Bentley Сontinental GT 2019 года выпуска, стоимость которого составляет более 25 млн 300 тыс. рублей ", - сказал собеседник агентства.

При этом 2 декабря в ходе телефонного разговора с заявителем арендатор сообщил, что не знает о том, где находятся переданный ему автомобиль и ключи от него. "Полиция по данному факту начала проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - отметил источник.