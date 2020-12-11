В Москве по подозрению в домогательствах к ребенку задержан школьный учитель

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали в Москве педагога, подозреваемого в домогательствах к ребенку. Об этом ТАСС в пятницу сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, с сентября по декабрь 2020 года педагог дополнительного образования одной из школ на западе Москвы совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Ребенок рассказал о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы. "По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1976 года рождения, ему предъявлено обвинение", - сказала Иванова.

Педагога проверят на причастность к совершению возможных аналогичных преступлений. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Иванова сообщила, что в ближайшее время следователи намерены ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, потерпевшему ребенку шесть лет.