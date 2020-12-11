СК требует заочного ареста украинского военного Маркива за убийство журналистов в Донбассе

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. СК требует заочного ареста военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива по обвинению в убийстве двух журналистов под Славянском в мае 2014 года.

"В суд поступило ходатайство о заочном аресте Виталия Маркива, обвиняемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство следствия.

В суде не уточнили иных данных, однако источник ТАСС в правоохранительных органах подчеркнул, что речь идет именно о военнослужащем Национальной гвардии Украины Виталии Маркиве, приговоренным итальянским судом к 24 годам тюремного заключения по обвинению в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году и позже оправданным Апелляционным судом Милана.

Роккели был убит вместе с российским журналистом Андреем Мироновым в мае 2014 года под Славянском в ходе боев между украинскими силовиками и ополчением ДНР. Представители Донецкой народной республики утверждали, что журналисты были убиты украинскими военными. Официальные украинские власти в свою очередь возложили ответственность за убийство журналистов на военных ДНР.

Маркив - гражданин Италии и Украины. В 2013 году он вступил в Национальную гвардию и был зачислен на должность заместителя командира взвода в звании старшего сержанта.