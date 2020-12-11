В Дагестане на побережье Каспия за четыре дня нашли более 270 мертвых тюленей

МАХАЧКАЛА, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты территориального управления Росрыболовства в Дагестане с 6 по 10 декабря обнаружили на побережье Каспийского моря 272 мертвых каспийских краснокнижных тюленей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе управления.

"С 6 по 10 декабря 272 мертвых тюленей обнаружено, инспекторы исследовали берег от Махачкалы до Сулака (в северном направлении) и от Махачкалы до Самура (в южном направлении), считали поштучно. Мы не исключаем, что могут быть обнаружены еще, так как это - только те тюлени, которых прибило к берегу на исследованной территории", - сказала представитель ведомства, добавив, что больше всего мертвых тюленей нашли на участке от Махачкалы до устья реки Сулак.

По ее словам, обследование берега продолжается, причину массовой гибели животных устанавливают эксперты Западно-Каспийского отдела Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КаспНИРХ), а также группа ученых РАН, прибывшая в Дагестан из Москвы.

Ранее, 6 декабря, в КаспНИРХ сообщили, что в Дагестане на побережье Каспийского моря между Махачкалой и Каспийском нашли несколько мертвых тюленей. В пресс-службе Росрыболовства возможной причиной гибели животных назвали инфекционные заболевания вирусного или бактериального происхождения на фоне неблагоприятных гидрометеорологических условий - до момента гибели тюленей в этом районе в течение 15 дней наблюдалась штормовая погода). В настоящее время работа по установлению причин их смерти продолжается.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения (Endangered). В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.