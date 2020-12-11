ДТП с автобусом произошло на западе Москвы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Три автомобиля и рейсовый автобус столкнулись на перекрестке на западе Москвы, по предварительным данным, один человек погиб. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"На пересечении улиц Академика Павлова и Партизанской произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, среди которых один рейсовый автобус. В результате столкновения, по предварительным данным, один человек, который находился в легковом автомобиле, погиб", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, погибших в автобусе нет. В данный момент на месте работают сотрудники оперативных служб и правоохранители, обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.