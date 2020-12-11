Четыре человека пострадали в ДТП с 16 автомобилями во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в массовом ДТП, произошедшем во Владивостоке в пятницу вечером, среди травмированных - 14-летний подросток. Механические повреждения в аварии получили 16 транспортных средств, сообщается на сайте УМВД РФ по Приморскому краю

"Крупногабаритная техника совершила столкновение с попутно движущимися транспортными средствами. Предварительно установлено, что механические повреждения получили 16 автомобилей, в том числе пассажирский автобус. Пострадали водитель и пассажир спецтехники, их зажало в салоне транспортного средства. Кроме того, травмированы два человека, находившихся в автобусе - 14-летний мальчик и его бабушка", - говорится в сообщении. Подросток получил перелом ноги.

В пресс-службе администрации Владивостока ТАСС сообщили, что женщина, ехавшая в автобусе, получила медицинскую помощь на месте. Ребенок позже обратился в травмпункт с ушибом, однако у него был диагностирован перелом.

Установлено, что водитель спецтехники, который ехал со стороны улицы Маковского в направлении города Владивостока, не справился с управлением. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.