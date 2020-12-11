В Карачаево-Черкесии шестеро силовиков получили ранения при нападении боевика

ТАСС, 11 декабря. Шестеро сотрудников правоохранительных органов получили ранения при нападении боевика в селе Учкекен в Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Сегодня около 12:00 мск в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-разыскные мероприятия", - отметили в НАК.. В ведомстве отметили, что в результате произошедшего взрыва сам боевик погиб, а сотрудники силового ведомства получили легкие ранения. Пострадавших среди гражданских лиц нет.

В НАК отметили, что сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. Личность подрывника сейчас устанавливается, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.