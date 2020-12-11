Более 64 тыс. человек в Липецке остались без тепла и горячей воды

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Авария на теплосетях в Липецке стала причиной отключения отопления и горячей воды у 64,5 тыс. жителей города. Без отопления остаются почти 800 жилых домов разной этажности и 42 социальных объекта, сообщил в пятницу ситуативно-энергетический центр (СЭЦ) Минэнерго РФ.

Под отключение попали 798 жилых домов и 42 социально значимых объекта.

Как уточняется в сообщении, в 08:30 (мск) была обнаружена течь в месте соединения прибора учета тепловой энергии на трубопроводе диаметром 1020 мм на территории Липецкой ТЭЦ-2 производственного подразделение филиала "Липецкая генерация ПАО "Квадра". Для устранения утечки был отключен участок трубопровода, аварийные работы планируется завершить к 17:00 мск пятницы.