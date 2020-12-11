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Глава КЧР сообщил, что ситуация в селе Учкекен, где произошел взрыв, спокойная

Рашид Темрезов также добавил, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии

ЧЕРКЕССК, 11 декабря. /ТАСС/. Ситуация в селе Учкекен Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии спокойная, угрозы для населения нет, заявил ТАСС глава республики Рашид Темрезов.

"Ситуация находится под моим личным контролем. Органами государственной власти Карачаево-Черкесии, органами безопасности и правоохранительными структурами предпринимаются все необходимые действия и оперативные решения. Обстановка в селе Учкекен спокойная. Угрозы безопасности местных жителей нет", - сказал Темрезов.

Глава республики также сообщил, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии

"На место сразу же выехал и находится там исполняющий обязанности министра здравоохранения КЧР, а также дополнительная медицинская бригада специалистов. Все медикаменты, оборудование - все есть для оказания необходимой квалифицированной медицинской помощи. Врачи ведут постоянный мониторинг. Угрозы для жизни раненных сотрудников правопорядка нет. Врачи оценивают их состояние как стабильное", - добавил Темрезов.

По его словам, он распорядился об оказании материальной помощи пострадавшим сотрудникам и их семьям.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияКарачаево-Черкесия
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