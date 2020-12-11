Арестованы шестеро вооруженных грабителей, убивших хозяина дома в Подмосковье

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал шестерых вооруженных грабителей из банды, убившей пожилого мужчину в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Судом в отношении шестерых мужчин, подозреваемых в разбойном нападении и убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

По данным следствия, 21 октября в деревне Ефимово подозреваемые в масках, вооруженные огнестрельным оружием, проникли на придомовую территории загородного дома 65-летнего москвича. Увидев неизвестных, мужчина стал стрелять в их сторону из травматического пистолета. В ответ двое из подозреваемых выстрелили в потерпевшего из ружья и пистолета. Мужчина получил два огнестрельных ранения в живот и скончался на месте. Подозреваемые скрылись.

Также установлено, что подозреваемые раньше уже совершали разбойное нападение на загородный дом москвича и кражу, однако тогда на их след не удалось выйти сотрудникам правоохранительных органов. Три уголовных дела соединены в одно производство.

На допросе подозреваемые признали вину. Криминалисты провели обыски в жилищах подозреваемых, изъяли ружье, из которого стреляли в потерпевшего.