Адвокат Прохоров считает, что СК ничего не делает для поиска заказчиков убийства Немцова

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы семьи Бориса Немцова, считает, что дело об убийстве политика до сих пор не раскрыто, а Следственный комитет не предпринимает никаких действий для задержания заказчиков.

"По делу об убийстве Немцова осуждены только исполнители, низшее звено преступления, а среднее и высшее звенья остались безнаказанными. В настоящее время дело в отношении неустановленных заказчиков находится в Следственном комитете, но им не предпринимаются никакие действия для его раскрытия", - заявил ТАСС Прохоров, представляющий в рамках расследования дочь Немцова Жанну.

Адвокат высказал предположение, что к делу может быть причастен фигурировавший в материалах Руслан Геремеев, местонахождение которого следствием не было установлено. "Я лично видел проект о предъявлении Геремееву обвинения, но ему не был дан ход руководством Следственного комитета за недостатком улик, хотя мы как потерпевшие видели в деле огромное количество таких доказательств", - рассказал Прохоров.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления - Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева - к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.