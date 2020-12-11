Михалков сообщил, что семья Баталова отказалась от услуг предложенного им адвоката

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Семья народного артиста СССР Алексея Баталова (1928-2017) отказалась от услуг адвоката Павла Астахова, который представлял их интересы в суде по делу об афере с имуществом. В связи с этим порекомендовавший его председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков сообщил ТАСС, что снимает с себя личную ответственность за юридическую помощь семье, пострадавшей от аферы с имуществом актера.

"Я получил копию уведомления от Гитаны Аркадьевны Леонтенко и Марии Алексеевны Баталовой о том, что они отказываются от услуг адвоката Павла Алексеевича Астахова", - сказал Михалков. Режиссер добавил, что "совершенно искренне и бескорыстно все это время пытался в память об Алексее Владимировиче помочь семье Баталовых решить проблему, которая перед ними встала". Он попросил "профессионального адвоката и порядочного человека Павла Астахова точно также бескорыстно взять на себя труд в решении этого вопроса".

Михалков отметил, что "вынужден снять с себя личную ответственность и отказаться от дальнейшего участия в решении этого вопроса". Режиссер пояснил, что теперь не имеет "никакой уверенности в том, что те люди, которые сейчас этим делом занимаются, делают это в интересах семьи Баталовых". Михалков надеется, что его решение "не помешает восстановлению справедливости в полном объеме".

Уголовное дело об афере с имуществом актера Баталова расследуется Главным следственным управлением СК РФ по Москве. 26 октября следователи задержали актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина, им предъявили обвинение в мошенничестве. Хамовнический суд отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте Цивина и Дрожжиной и назначил им запрет определенных действий. Вдова и дочь актера, согласно материалам дела, обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы. Они признаны потерпевшими по делу. Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест.