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В Москве задержали иранца, находившегося в международном розыске за кражу $250 млн

Мужчину объявили в международный розыск в октябре этого года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Москве задержали гражданина Ирана, объявленного в международный розыск по подозрению в хищении $250 млн. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками НЦБ Интерпола совместно с оперативниками Главного управления МВД России по Москве задержан гражданин Исламской Республики Иран Джами Сейедэсмаил. Обвиняемый в мошенничестве мужчина был объявлен в международный розыск в октябре этого года на основании запроса правоохранительных органов Ирана. Согласно информации иностранных коллег, он может быть причастен к хищению порядка $250 млн", - сказала Волк.

Сотрудники Интерпола оперативно установили, что мужчина въехал на территорию России, после чего его задержали на 22-м км Калужского шоссе. Сейчас мужчина находится в полиции.

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