СК возбудил дело о покушении на убийство из-за поджога микроавтобуса под Ялтой

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после поджога микроавтобуса Mersedes Sprinter на трассе под Ялтой, в результате которого погиб мужчина и пострадала женщина-водитель. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Следственным отделом по городу Ялте установлено, что сегодня днем супружеская пара выдвинулась на своем семейном автомобиле Mersedes Sprinter из Ялты в Алушту. Автомобилем управляла женщина, супруг находился в салоне транспортного средства. Во время пути между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина совершил поджог автомобиля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что женщине удалось выбраться из горящего транспорта, с травмами она была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана своевременная помощь. "Ее жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает. 41-летний мужчина скончался на месте происшествия. Сотрудниками следственного отдела по городу Ялте проведены все необходимые первоначальные следственные действия, назначен ряд экспертиз, изучается обстановка в семье, устанавливаются события, предшествующие трагедии", - добавили в ведомстве.

Корреспондент ТАСС также ранее сообщил с места событий, что на месте происшествия находятся автомобили полиции. Сгоревший микроавтобус на автобусной остановке перетянут лентами.