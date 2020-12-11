Подозреваемый в убийстве ребенка и женщины на Кубани на учете не состоял

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Подозреваемый в совершении убийства с особой жестокостью 9-летнего ребенка и его 26-летней сестры на Кубани на каких-либо учетах не состоял, ранее к ответственности за правонарушения не привлекался, его семья и семья погибших характеризуются положительно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что на Кубани совершено убийство 9-летнего ребенка с особой жестокостью и его 26-летней сестры, следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело. По предварительной версии следствия, житель Армавира на почве ревности совершил убийство своей сожительницы, после чего отправился в станицу Новоалексеевскую, где с особой жестокость совершил убийство 9-летнего брата погибшей. Мужчина записал видеообращение с признательными показаниями и разместил его в социальных сетях, где говорилось, что он планирует покончить с собой, его разыскали, автомобиль подозреваемого был обнаружен в поселке Джубга Туапсинского района.

"Обе семьи, участвующие в инциденте, не маргинальные, как неблагополучные на учете не состоят. Подозреваемый в совершении преступления также на каких-либо учетах не состоит, ранее к ответственности за совершение каких-либо правонарушений не привлекался", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что все участники инцидента характеризуются положительно. "Ход и результаты расследования уголовное дела по данному факту поставлены на контроль прокуратурой Краснодарского края", - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Глава Новоалексеевского сельского поселения Виталий Покусайлов сообщал ТАСС, что мать убитых работает оператором на автозаправочной станции, на момент совершения убийства 9-летнего ребенка он находился в доме один, мать была на работе. Семья на учете как неблагополучная не состоит, женщина воспитывала детей сама, их отец с ними не проживает. Власти района окажут матери помощь в организации похорон.