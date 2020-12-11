Роспотребнадзор выявил незначительное превышение концентрации хлора в бассейне в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Астраханской области выявили превышение допустимой концентрации хлора в воде бассейна в Астрахани, где отравились дети и взрослые, на уровне 1,1 ПДК, что оценивается как незначительное. Об этом ТАСС сообщил эксперт регионального управления Роспотребнадзора Игорь Беляев.

"В воде была выявлена концентрация хлора 800,5 мг на дециметр кубический, а норматив составляет 700 мг на дециметр кубический. Превышение составляет 1,1 ПДК, оно незначительное", - сказал Беляев.

Это связно с тем, объяснил эксперт, что при химической реакции, которая произошла в бассейне из-за смешивания двух несовместимых веществ выброс паров хлора произошел в воздух, а не в воду. При этом по результатам исследования проб воздуха, проводимой лабораторией, превышения концентрации хлора не выявлено.

"На момент отбора проб воздуха превышений уже не было. Нас пустили туда спустя несколько часов, там проводились мероприятия спасателями", - добавил Беляев.