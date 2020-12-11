В Боснии и Герцеговине обнаружили обломки исчезнувшего с радаров спортивного самолета

БЕЛГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Обломки небольшого спортивного самолета, пропавшего в четверг с радаров в воздушном пространстве Боснии и Герцеговины, были обнаружены в окрестностях села Суботичи. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МВД Республики Сербской.

"Члены специального антитеррористического подразделения Министерства внутренних дел Республики Сербской обнаружили сегодня в районе села Суботичи обломки спортивного самолета, об исчезновении которого было сообщено вчера. Самолет был обнаружен в ходе масштабных поисков, которые осуществлялись сотрудниками правоохранительных служб и гражданами", - говорится в сообщении.

Судьба двух человек, находившихся на борту, неизвестна. Спасатели пытаются добраться до обломков самолета, находящихся в труднодоступной горной местности.