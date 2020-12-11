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В КЧР усилят меры безопасности в общественных местах после атаки боевика на силовиков

Ранее в результате инцидента пострадали шестеро сотрудников силовых ведомств

ЧЕРКЕССК, 11 декабря. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил усилить меры безопасности в общественных местах после атаки боевика на силовиков в селе Учкекен. В результате инцидента пострадали шестеро сотрудников силовых ведомств.

"Также провел сегодня заседание республиканской антитеррористической комиссии, в ходе которой приняли ряд решений по линии правоохранительных структур и городских и районных АТК. В частности, будут усилены меры по обеспечению безопасности граждан и жизненно важных объектов, в местах массового пребывания людей, на транспорте", - написал Темрезов в своем Instagram.

Глава региона добавил, что ситуация находится под его личным контролем, угрозы населению нет. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, угрозы для их жизни нет, состояние стабильное. Пострадавшие и их семьи получат материальную помощь.

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