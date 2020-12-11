СК возбудил дело после покушения на жизнь силовиков в КЧР

ЧЕРКЕССК, 11 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после ранения шестерых сотрудников правоохранительных органов в селе Учкекен в Карачаево-Черкесии (КЧР) в результате нападения боевика.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по КЧР.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесской Республике по материалам регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), и ст. 223.1 УК РФ (незаконные изготовление взрывчатых веществ и изготовление взрывных устройств)", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что произошел подрыв двух взрывных устройств. "По предварительным данным, 11 декабря 2020 года в селе Учкекен Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики произошел подрыв двух неустановленных взрывных устройств. В результате взрыва второго устройства шесть человек из числа сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - добавили в пресс-службе.

Следователи криминалисты и взрывотехники осматривают место происшествия, назначены экспертизы.