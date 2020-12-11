Деревообрабатывающий цех загорелся в Нижегородской области

ТАСС, 11 декабря. Пожар на площади 400 кв. м возник в деревообрабатывающем цехе в Нижегородской области, пострадавших нет. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 18:20 поступило сообщение, что в поселке Тонкино Нижегородской области горит деревообрабатывающий цех, пилорама, на площади 400 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что предприятие расположено вдали от жилых домов, угрозы распространения огня нет. Причины пожара уточняются.

Тонкино - рабочий поселок в Нижегородской области, административный центр Тонкинского района, расположенного в северо-восточной части области.