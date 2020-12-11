В Нижегородской области локализован пожар в деревообрабатывающем цехе

ТАСС, 11 декабря. Пожарные локализовали возгорание на площади 2 260 кв. м в деревообрабатывающем цехе в Нижегородской области, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 19:53 мск объявлена локализация пожара, по документам кадастрового учета от собственника уточнена площадь здания и пожара - 2 260 кв. м. Угроза перехода огня на соседние строения отсутствует. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, здание горит по всей площади.

Тонкино - рабочий поселок в Нижегородской области, административный центр Тонкинского района, расположенного в северо-восточной части области.