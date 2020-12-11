{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Последователи "Свидетелей Иеговы" в Орле заключены под стражу

Расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД

ТАСС, 11 декабря. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух приверженцев запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы", третьему последователю продлен срок задержания на 72 часа. Об этом сообщили журналистам  в пресс-службе следственного управления СК РФ по Орловской области.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное прокурором, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух приверженцев экстремистской организации, запрещенной в Российской Федерации, "Свидетели Иеговы "Орел", а третьему приверженцу продлил срок задержания на 72 часа. Все трое подозреваются следствием в совершении преступления по статье УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подозреваемые являлись членами совета старейшин организации "Свидетели Иеговы" в Орле. Из экстремистских побуждений созывали собрания, где вели пропаганду учения, формировали их повестки. Расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД.

Теги
РоссияОрловская область
В пригороде Майкопа пропал трехлетний ребенок
Полиция ведет поиски
Читать полностью