Экс-руководители банка "Единственный" получили три года колонии за растрату 1,2 млрд руб.

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы приговорил к трем годам колонии бывших председателя правления банка "Единственный" Никиту Шестакова и руководителя кредитного департамента банка Станислава Ялымова за растрату более 1,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила в пятницу руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шестакова и Ялымова к трем годам лишения свободы каждого. Они взяты под стражу в зале суда и будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима", - сказала она.

Следствием и судом установлено, что Шестаков и Ялымов в период с 2013 года по 2015 год с помощью поддельных документов выдали подконтрольным коммерческим организациям заведомо невозвратные кредиты. Таким образом у банка удалось похитить более 1,2 млрд рублей.