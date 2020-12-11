Приговор по делу о драке россиян на Евро-2016 могут огласить 14 декабря

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Суд присяжных взял перерыв до 14 декабря, чтобы обсудить вердикт в отношении двух россиян, которых обвиняют в нанесении тяжких увечий британскому болельщику Эндрю Бечу в ходе столкновений после матча чемпионата Европы по футболу 2016 года в Марселе. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу вечером адвокат одного из обвиняемых.

"В конечном итоге заседание возобновится в понедельник утром. Решение должно быть озвучено в середине дня", - заявил адвокат Жюльен Пинелли, представляющий интересы россиянина Михаила Ивкина.

Ранее французская прокуратура потребовала 5 и 15 лет тюрьмы в отношении двух россиян по обвинению в "насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия" в составе организованной "группы лиц, преследующих насильственные цели".

Как сообщил ТАСС Пинелли, прокуратура изменила мнение по поводу роли Ивкина в нанесении телесных повреждений Бечу, оставив в силе обвинения в спланированном нападении на британских болельщиков. В то же время в отношении Павла Косова, который толкнул истца на землю во время драки, гособвинитель запросил максимально допустимый за подобное преступление срок.

История процесса

Во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году в Марселе после первого матча сборной России против англичан, который завершился со счетом 1:1, на стадионе "Велодром" около 30 российских болельщиков, прорвав оцепление, проникли в сектор английских фанатов и устроили драку. Затем драки продолжились в центральной части города. С обеих сторон в них участвовали несколько десятков человек, французской полиции не сразу удалось пресечь беспорядки. Россияне Павел Косов и Михаил Ивкин, объявленные в общеевропейский розыск, были задержаны в Германии в 2018 году и переданы Франции по запросу властей.

Сам Эндрю Беч, который на момент драки находился в состоянии алкогольного опьянения, получил серьезную черепно-мозговую травму и стал инвалидом. Из-за травмы он не помнит, как разворачивались события в момент столкновений. Беч отказался присутствовать на заседании, однако в ходе слушаний показания давал его сын, который в том же году вернулся на родину из Австралии, чтобы ухаживать за отцом.