Подозреваемый в двойном убийстве на Кубани мог совершить суицид

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Мужчина, которого подозревают в убийстве с особой жестокостью девятилетнего ребенка и его 26-летней сестры на Кубани, мог покончить с собой. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось, что на Кубани совершено убийство ребенка и его сестры, следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело. По предварительной версии следствия, житель Армавира на почве ревности убил сожительницу, после чего отправился в станицу Новоалексеевскую, где с особой жестокостью убил девятилетнего брата погибшей. Мужчина записал видеообращение с признательными показаниями и разместил его в социальных сетях, где говорилось, что он планирует покончить с собой, автомобиль подозреваемого был обнаружен в поселке Джубга Туапсинского района.

"Розыск подозреваемого результата пока не дал, отрабатываются все версии его возможного местонахождения, в том числе и версия, связанная с тем, что подозреваемый мог свести счеты с жизнью", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю журналистам сообщили, что соседи подозреваемого слушали шум из квартиры, однако не сообщили в полицию об этом, так как, по их словам, жильцы этой квартиры часто громко ссорились между собой. Кроме того, в пресс-службе обратили внимание на то, что, по предварительным данным, все тексты и видеозаписи в одном из Telegram-каналов со ссылкой на предполагаемого убийцу были размещены уже после совершения обоих преступлений.

"При этом модератор данного ресурса, получив эти материалы, ограничился их публикацией и не сообщил о противоправных деяниях в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание подозреваемого.