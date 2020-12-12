В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу демонстрантов

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Автомобиль въехал в пятницу в толпу участников демонстрации в нью-йоркском районе Манхэттен, семь человек получили травмы. Об этом сообщил местный филиал телеканала ABC.

Некоторые из пострадавших госпитализированы, угрозы их жизням нет. За рулем автомобиля находилась женщина. Она не пыталась покинуть место происшествия, с ней побеседовали сотрудники полиции. О ее задержании не сообщалось.

По сведениям телеканала Fox News, демонстранты выступали в поддержку движения Black Lives Matter. Оно принимает активное участие в массовых акциях протеста, которые начались в США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.