Полицейские Нью-Йорка задержали водителя автомобиля, въехавшего в толпу демонстрантов

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Нью-Йорке задержали женщину, которая была за рулем автомобиля, въехавшего в пятницу в толпу участников демонстрации, следователи выясняют, действовала ли она намеренно. Об этом ТАСС сообщили в полицейском управлении крупнейшего мегаполиса США.

Как подтвердил официальный представитель управления, инцидент имел место вечером в нью-йоркском районе Манхэттен. "Несколько протестующих находились на проезжей части", - отметил сотрудник полиции. По его словам, в результате наезда автомобиля на толпу "примерно шесть протестующих пострадали, они доставлены в местные больницы".

"За рулем автомобиля была женщина. Она задержана вблизи места происшествия. Ее доставили в полицейский участок, чтобы допросить. На данный момент неизвестно, будут ли ей предъявлены обвинения", - сообщил представитель управления. По его словам, "в настоящее время неизвестно, было ли это намеренно". "Мы ожидаем завершения расследования прежде, чем мы сможем это оценить", - сказал полицейский. По сведениям источников нью-йоркской газеты Daily News, в полиции считают, что женщина не пыталась специально наехать на толпу.

В управлении уточнили, что демонстранты проводили акцию в связи с действиями Службы иммиграционного и таможенного контроля США. Ранее телеканал Fox News и другие СМИ сообщили, что манифестанты выступали в поддержку движения Black Lives Matter.

Оно принимает активное участие в массовых акциях протеста, которые начались в США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.