Тела ребенка и мужчины обнаружили у одного из домов на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Тела мужчины и пятилетнего ребенка найдены около одного из домов на Проспекте Мира в Москве. Об этом сообщила ТАСС в субботу старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Утром 12 декабря вблизи жилого дома, расположенного по Проспекту Мира в Москве, обнаружены тела мужчины 1981 года рождения и малолетнего ребенка 2015 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты", - сказала она.

На месте ЧП работают следователи. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка").