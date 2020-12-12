Против гражданина Украины, угрожавшего взорвать банк в Ростове-на-Дону, возбудили дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Украины, угрожавшего взорвать отделение банка в Ростове-на-Дону в случае, если сотрудники кредитной организации не выдадут ему крупную сумму денег. Как сообщили в субботу в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области, мужчину подозревают в совершении разбоя в особо крупном размере.

Ранее в полицию обратились сотрудники одного из банков в Ростове-на-Дону, которые сообщили, что в отделение зашел мужчина и, угрожая взрывом, потребовал выдать крупную сумму денег. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, которым оказался 33-летний ранее несудимый мужчина.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело отделом полиции № 3 управления МВД России по Ростову-на-Дону по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сообщили в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что задержанный - гражданин Украины. Другой источник пояснил агентству, что незадолго до происшествия мужчине отказали в выдаче кредита, что могло стать поводом для конфликта.