Специалисты расшифровали один из текстов серийного убийцы Зодиака спустя 51 год

ТАСС, 12 декабря. Группа специалистов из США, Австралии и Бельгии расшифровала одно из сообщений серийного убийцы Зодиака, отправленное в американскую газету San Francisco Chronicle в ноябре 1969 года. Об этом издание сообщило в пятницу.

Послание, получившее название "Шифр 340" (по количеству символов в оригинале сообщения), раскрыли три специалиста: американский разработчик программного обеспечения Дэвид Оранчак, бельгийский программист Ярл ван Эйке и австралийский математик Сэм Блейк. "Надеюсь, вы весело проводите время, пытаясь меня поймать. В телешоу, где говорилось обо мне, был не я. Я не боюсь газовой камеры, потому что с ее помощью окажусь в раю еще скорее, ведь теперь у меня есть достаточно рабов, чтобы они работали на меня, в то время как у других не будет ничего, когда они попадут в рай, поэтому они и боятся смерти. Я не боюсь, потому что знаю, что моя новая жизнь будет легкой в райской смерти", - гласит расшифрованный текст. Вопреки надеждам следователей, в шифре не раскрывается имя преступника.

Подразделение Федерального бюро расследований (ФБР) США в городе Сан-Франциско (штат Калифорния) отметило в своем Twitter, что следствие по делу Зодиака продолжается. "ФБР в курсе, что криптограмма, приписываемая убийце Зодиаку, недавно была расшифрована частными лицами. По причине продолжения расследования и из уважения к жертвам и их семьям мы не будем давать дальнейших комментариев", - сказали в ведомстве.

Как уточняет газета, "Шифр 340" - вторая криптограмма Зодиака, которую удалось разгадать. Первая, получившая название "Шифр 408", была расшифрована учителем из калифорнийского города Салинаса и его женой. В сообщении Зодиак объяснил, что ему нравится убивать, потому что "это так весело".

Зодиак - псевдоним серийного убийцы, орудовавшего в штате Калифорния в 1960-х годах. Личность маньяка до сих пор не установлена. Зодиак писал в полицию и газеты письма, в том числе зашифрованные, в которых хвастался своими преступлениями. Правоохранительные органы связывают преступника с пятью смертями, хотя сам он утверждал об убийстве как минимум 37 человек.

В 2007 году вышел посвященный делу убийцы фильм "Зодиак" режиссера Дэвида Финчера.