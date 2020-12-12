ДТП с участием девяти автомобилей произошло на трассе под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Девять автомобилей столкнулись на скользкой дороге между Ростовом-на-Дону и Азовом. Об этом в субботу сообщили журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

"На 1 км 750 м автодороги Ростов-на-Дону - Азов произошло столкновение девяти автомобилей: "МАЗ", Lada Kalina, Renault Logan, Daewoo Nexia, Lada Xray, "Газель", Chevrolet Niva, Hyundai Tucson и Daewoo Matiz", - говорится в сообщении.

В отделе пропаганды отметили, что из-за осадков и минусовой температуры на дорогах и тротуарах образовалась гололедица. Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение водителями скоростного режима и дистанции. В результате столкновения никто не пострадал.