Полиция проверяет информацию о массовой драке между подростками в Бийске

БАРНАУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Полиция города Бийска Алтайского края проводит проверку появившихся в социальных сетях и СМИ сообщений о массовой драке между подростками. Как сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД, предварительно установлено, что драка не носила массовый характер, конфликт произошел между двумя подростками.

В социальных сетях в субботу появилось видео, на котором несколько десятков подростков собрались у торгово-развлекательного центра. В конце видео некоторые из них бегут, а на снегу в толпе лежит человек. После этого в СМИ появились сообщения о массовой драке в Бийске.

"Сотрудники полиции проверяют появившуюся в СМИ и соцсетях информацию о массовой драке подростков возле торгового центра Бийска. По предварительным данным установлено, что инцидент не имел массовый характер, конфликт произошел между двумя подростками, в драке участвовали четверо, остальные молодые люди были наблюдателями. В настоящее время опрашиваются свидетели и пострадавший 2005 года рождения, который получил травмы головы", - сказал собеседник агентства.

Причины происшествия выясняются. Инцидент произошел вечером в пятницу.