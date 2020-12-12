В Ленобласти задержали пьяного водителя после погони с применением оружия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД после погони с применением табельного оружия задержали нетрезвого водителя на трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Около 06:00 мск у дома 24 по улице Маршала Казакова в рамках проводимой профилактической операции "Нетрезвый водитель" сотрудники ГИБДД обратили внимание на подозрительный автомобиль Toyota, водитель которого, заметив приближающийся полицейский автомобиль, резко начал движение и попытался скрыться, было организовано преследование", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, на неоднократные требования полицейских остановиться водитель не реагировал, поэтому был сделан предупредительный выстрел и несколько выстрелов по колесам автомобиля.

"На Ропшинском шоссе иномарка была остановлена, а водитель задержан. Им оказался 36-летний петербуржец, который за последний год шесть раз привлекался к административной ответственности. Кроме того, он уже был лишен права на управление транспортным средством", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.